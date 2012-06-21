Розпочато другий Всеукраїнський форум «Україна-30. Платіжки», присвячений темі тарифів на енергоресурси, теплопостачання та воду. Фахівці обговорюють механізми формування тарифів, умови дії ринку енергоносіїв, взаємодію гілок влади, комунікацію з громадянами щодо тарифів тощо.

«Важливо розуміти, як насправді працюють ті чи ті рішення уряду, за які питання відповідають органи місцевого самоврядування, як усі гілки влади взаємодіють у разі загострення ситуації», — наголосив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Це питання має не лише соціальну, а й економічну складову. З одного боку, розмір плати за комунальні послуги має відповідати платоспроможності. З іншого, — тарифи мають бути економічно обґрунтованими для кожного підприємства. Лише за ринковими цінами теплокомуненерго зможуть забезпечувати якість і безперебійне надання життєво важливих послуг, повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

Від ефективної роботи підприємств ЖКГ значною мірою залежить соціальний клімат у країні та добробут громадян. Тому ключове завдання міністерства — збалансований розвиток кожного регіону й країни загалом.

Важливі державний контроль якості надання послуг ЖКГ і правильність нарахувань монополістами плати за комунальні послуги. Наприкінці листопада у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти (№4403 та №4404), розроблені за активної участі Мінрегіону, ухвалення яких дасть змогу створити Державну житлово-комунальну інспекцію. Вона стане арбітром у відносинах споживача з виконавцями послуг і перевірятиме економічне обґрунтування тарифів на комунальні послуги та здійснюватиме контроль якості теплопостачання, водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами, управління багатоквартирними будинками. А також об’єктивно оцінюватиме технічний стан мереж і систем комунальних об’єктів. Інспектори проводитимуть планові й позапланові перевірки.

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«Урядового кур’єра»