Питання зменшення тарифів на газ для населення обговорили на енергетичній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського. Глава держави поставив уряду завдання терміново вирішити це актуальне питання.

«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, що склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян», — наголосив Володимир Зеленський. На нараді було оприлюднено, що Кабінет Міністрів готує системні рішення щодо балансу на енергетичному ринку, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Попередній план із істотного зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача, представив тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко. Рішення, які обговорювали на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу.