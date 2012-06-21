Протягом січня-травня цього року на житлові субсидії киян витрачено майже 24 мільйони гривень – уп’ятеро менше, ніж за цей період торік (117,6 млн), повідомляє столичне управління статистики. Адже за ними упродовж перших п’ятьох місяців цього року звернулося 29 тисяч сімей – утричі менше, ніж за цей час минулого. А отримали 20,9 тис. – учетверо менше.
Середнійрозмір субсидії у травні – 668,8 грн, що на 40% менше, ніж рік тому.
Цікавою є статистика по районах. У заможному і найменшому Печерському по державну допомогу звернулося 8083 сімей, а найменше (1193) – у Подільському. У травні найбільші суми держава відшкодувала жителям Святошинського іДеснянського – у середньому по 900 гривень на сім’ю, найменше – Печерського, Голосіївського і Подільського – 400-450 грн. Щоб ніхто не подумав, що зменшення кількості та розміру субсидійвідбулося лише внаслідок збільшення доходів громадян, у повідомленні наголошується, що сталося це передусім «унаслідок зміни порядку призначення житлових субсидій».