До кінця опалювального сезону тарифи на опалення та гарячу воду не зростатимуть. Таку домовленість закріплено в меморандумі, який підписали міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, керівництво НКРЕКП і НАК «Нафтогаз України» й міські голови: Житомирський — Сергій Сухомлин, Київський — Віталій Кличко, Одеський — Геннадій Труханов, Бучанський — Анатолій Федорук. У режимі відеоконференції долучилися очільники Дніпра Борис Філатов, Львова — Андрій Садовий і Маріуполя — Вадим Бойченко.

«На початку січня ми зробили вісім кроків до розв’язання тарифного питання і встановлення справедливих правил на ринку газу. Разом з міськими головами найбільших міст, урядовою командою, представниками НКРЕКП та НАК «Нафтогаз» ми напрацювали оптимальне рішення. І я радий, що було підписано меморандум, у якому зафіксовано обіцянку перед людьми: тарифи на гарячу воду та опалення не буде підвищено до кінця опалювального сезону», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.