Україна демонтує залишки радянської системи тарифоутворення й рухається до відкритого ринку електроенергії, газу, комунальних послуг — найсправедливішого інструменту встановлення вартості послуг, тарифів і цін. Ринкова ціна газу формується на світових біржах і розраховується на українській біржі.

«Наприклад, улітку після запровадження ринку газу ціни були менш як 3 тисячі гривень за тисячу кубометрів. А протягом вересня-жовтня можна було укласти річний договір з НАК «Нафтогаз» за ціною 4,70 гривні за кубометр. Кілька десятків тисяч людей скористалися цією можливістю і сплачуватимуть цю ціну протягом року», — підкреслив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні погоджувальної ради у парламенті.

Нині ринок у процесі формування, і місячний продукт не є справедливим для окремих категорій громадян. Тому уряд ухвалив рішення про граничне обмеження ринкової ціни газу на рівні 6,99 гривні за кубометр із ПДВ. Воно діятиме з 1 лютого і доки буде потрібно в цьому опалювальному сезоні. Якщо компанії не можуть торгувати за такою ціною, то обов’язок постачати газ за нею переходить до постачальника останньої надії — НАК «Нафтогаз». Він готовий постачати блакитне паливо за цією ціною».

Уряд проводить консультації про використання газзбутами річного продукту за замовчуванням, що дасть змогу легко прогнозувати та розраховувати свої витрати, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Глава уряду анонсував підписання незабаром меморандуму, який стосується тарифів на централізоване опалення й гаряче водопостачання. Документ опрацьовує уряд спільно з профільним парламентським комітетом, Офісом Президента, Асоціацією міст України.

А на сьогодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував виступ Дениса Шмигаля в парламенті на тему тарифів на послуги ЖКГ. Адже ринок ринком, але в часи коронакризи уряд мусить підтримати наших співгромадян. Тож Кабмін підготував та реалізовує певні кроки, які сприятимуть зменшенню тарифів. Їх Денис Шмигаль окреслив на своїй сторінці у фейсбуці.

Окрім наведених, ідеться про рішення НКРЕКП про тридцятивідсоткове зменшення тарифу на розподіл для 14 облгазів. А за згодою уряду, Нафтогазу, Асоціації міст України є згода про сталість тарифів на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні.

АМКУ відкрив шість справ проти газопостачальних компаній-монополістів, які несправедливо підвищили ціни. Підсумком цих розслідувань мають бути не лише точкові штрафи, а й встановлення чесних і прозорих правил на ринку газу, сподівається Прем’єр.

Розробляє уряд і законопроєкт про укрупнення газзбутів. Це усуне питання про захмарні платежі за розподіл газу (так звану абонплату). «Плануємо його схвалити вже найближчим часом і подати до Верховної Ради», — зазначив Прем’єр.

Спрощено доступ до субсидій. Більшість громадян отримують їх одразу після заявки. Держава й надалі підтримуватиме тих, кому це необхідно. Невдовзі буде підтримано й тих, хто встановив свого часу електроопалення. Вони одержуватимуть відповідні компенсації.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»