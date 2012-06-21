Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



«Червона» карантинна зона, в якій зараз перебуває обласний центр Суми, значно обмежив можливості спілкування театральних колективів міста зі своїми шанувальниками. Однак вихід все одно знайдено. Так, від 11 листопада Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна відновлює показ спектаклів у режимі онлайн, запросивши на власну офіційну сторінку своїх шанувальників.

Про це повідомив директор закладу заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, наголосивши, що ця форма спілкування із глядачами вже апробована, адже з початку карантинного режиму щепкінці здійснили понад двісті показів.

Та навіть у цих умовах творча трупа продовжує готувати нові вистави, звісно, що з дотриманням усіх карантинних вимог. Так, з-поміж новинок — мюзикл за п’єсою Михайла Старицького «За двома зайцями», який поставив режисер Роман Козак. Робота обіцяє стати одним з нових творчих досягнень колективу.

Тісно співпрацюють зі своїми глядачами в обласному театрі для дітей та юнацтва, у репертуарі якого низка різнопланових робіт, запропонованих для онлайн-перегляду. Зокрема, комедія-жарт «Пошились у дурні», яку поставила народна артистка Олександра Сокол за однойменним твором Марка Кропивницького і яку із захопленням зустріли глядачі. У соціальній мережі театр створив відповідні сторінку та групу, зайшовши на які можна переглянути улюблені та нові вистави колективу.