Про це повідомила Інтерфаксу помічник художнього керівника театру Людмила Ісакович, передає Укрінформ.

Зазначається, що наприкінці жовтня артиста було госпіталізовано в одну з московських клінік. Там він відновлювався після перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19).

Роман Віктюк народився в 1936 році у Львові. З 1970-х років ставив вистави у різних театрах колишнього СРСР: працював у Росії, Україні, Литві, Латвії, Естонії. У 1988 році на сцені московського театру "Сатирикон" поставив свій найзнаменитіший спектакль - "Служниці", в якому всі ролі грали чоловіки. У 1991 році відкрився Театр Романа Віктюка, першою постановкою став спектакль "М. Баттерфляй". Всього на рахунку режисера понад 250 вистав.