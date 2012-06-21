Гольфстрім та інші течії в Північній Атлантиці вийшли на мінімум активності. Це може призвести до похолодання клімату в Європі і Америці, йдеться в повідомленні пресслужби Потсдамського інституту вивчення клімату (PIK).

«Якщо глобальне потепління продовжиться, то система Гольфстріму ослабне ще на 34-45% до кінця століття, що може викликати повну зупинку« конвеєра течій», – заявив професор Потсдамського університету Штефан Рамшторф.

«Конвеєр» течій вчені називають систему взаємозалежних глибинних течій, які переносять воду по Світовому океану.

Як показують дослідження, Гольфстрім та інші течії Північної Атлантики слабшають вже впродовж 150 років. Це безпосередньо пов'язано з впливом людства на температурний режим Землі після початку ери індустріалізації. Однак такого мінімуму активності не було як мінімум протягом тисячі років.

Швидкість руху течій почала зменшуватися особливо швидко з 1960 року. Вчені не виключають можливість повної зупинки «конвеєра течій», якщо ця тенденція продовжиться найближчі 100 років.

Це загрожує встановленням більш суворого зимового клімату в Європі і Північній Америці, а також прискоренням зростання рівня моря біля берегів США і різким зниженням кількості опадів під час літа.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»