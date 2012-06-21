Трагедією закінчився начально-тренувальний нічний політ військового гелікоптера Мі-8 поблизу села Сестрятин Радивилівського району Рівненської області. Після того як 29 травня о 23 годині 27 хвилин з екіпажем було втрачено зв’язок, стало зрозуміло, що на базу повітряне судно не повернеться.
Унаслідок авіаційної катастрофи загинуло четверо військових: члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, дислокованої в місті Броди на Львівщині.
Для з’ясування обставин на місце події прибула комісія від Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ ЗСУ. Проводять слідчо-оперативні дії, з’ясовують причини авіакатастрофи, зазначено в повідомленні прес-служби Командування Сухопутних військ. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому розпочали розслідування.
Задля недопущення перекручування інформації ЗСУ повідомляють, що загинуло четверо військових: командир екіпажу — командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ полковник Мазепа Ігор Ярославович, льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович, бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович, бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.
Президент Володимир Зеленський доручив начальникові Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи гелікоптера Мі-8, повідомляє департамент прес-служби АП.
«Це сталося не в бою, а під час навчального польоту. З розумінням усіх ризиків військової служби навіть у мирний час я все-таки наполягаю, що під час навчань і тренувань наша армія не має втрачати людей. Тому наказав начальнику Генерального штабу генералу Хомчаку взяти розслідування цієї неприпустимої аварії під особистий контроль», — заявив Володимир Зеленський.
Глава держави також висловив співчуття сім’ям загиблих: «Ваш біль невиліковний. Але ми зробимо все, щоб він не був марним, щоб загибель ваших близьких допомогла врятувати інші життя. Держава не залишить вас у вашому горі».
Своєю чергою секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк висловив співчуття рідним і близьким військовослужбовців, які загинули внаслідок катастрофи вертольота Мі-8 у Рівненській області: «Поділяю біль вашої непоправної втрати і висловлюю щирі співчуття та підтримку в цей важкий час. Світла пам’ять воїнам».
Військові вважають, повідомляє УНІАН, що авіакатастрофа у Рівненській області могла статися через технічні несправності гелікоптера або людський чинник.
На Львівщині вчора було оголошено День жалоби за загиблими військовослужбовцями.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»