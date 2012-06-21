Вертолітний парк МВС поповнять 55 надсучасних гелікоптерів компанії Airbus Helicopters для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Нацгвардії та Нацполіції. За угодою між урядами України і Франції щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, підписаною вчора в Парижі, вже цього року Україна отримає перші чотири гелікоптери для нової служби реагування МВС, які виконуватимуть рятувальну й медичну функції.
«Загальна вартість угоди — близько 551 мільйона євро. Французька сторона в два етапи поставить спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18. З них 21 — моделі Н225. Це гвинтокрили, які мають вантажопідйомність понад 10 тонн. Таку техніку не випускають в Україні», — зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після підписання документа.
У бюджет МВС, повідомляє прес-служба відомства, закладено мільярд гривень на оновлення вертолітного парку. Французька сторона надає чудові фінансові умови, зокрема кредит з міжурядової угоди під 1% річних.