Знаменитий англійський фізик Ісаак Ньютон крім науки цікавився ще і передбаченнями, окультизмом і алхімією. Після його смерті були виявлені численні записи, які він ретельно приховував.

Один з таких знайдених текстів продадуть на аукціоні за 375 тисяч доларів. Цікаво, що фрагмент вдалося врятувати з пожежі, але кут листа все-таки згорів. Експерти припускають, що край згорів, коли сабака вченого перекинуга на рукопис свічку. У тексті Ньютон розмірковує про Велику піраміду в Гізі, яка, як він вважав, була побудована на основі давньоєгипетської одиниці виміру, званої королівським ліктем.

Ньютон вважав, що, визначивши значення королівського ліктя, він зможе уточнити свої власні теорії гравітації і тим самим забезпечити безпрецедентно точне вимірювання окружності Землі, а також відкриє інші неясні і «священні» ідеї, завдяки яким зможе в кінцевому підсумку передбачити, коли настане кінець світу . Про це повідомляє Science Alert.

«Він намагався знайти докази своєї теорії гравітації, але, крім того, вважалося, що стародавні єгиптяни володіли секретами алхімії, які з тих пір були загублені», – пояснив фахівець з рукописів Sotheby's Габріель Хітон. Він додав, що ці замітки є частиною дивно складної мережі взаємопов'язаних досліджень Ньютона.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»