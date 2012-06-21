Міжнародна група астрономів виявила, що планета Уран випромінює рентгенівські промені. Такий висновок вони зробили оперуючи останніми даними, отриманими від телескопа «Чандра». Вчені вважають, що причин для їх виникнення було кілька. Своє дослідження вчені опублікували в Journal of Geophysical Research.



Астрономи вперше зареєстрували рентгенівські промені на Урані завдяки інформації з телескопа «Чандра», що належить НАСА. Перший спалах була зареєстрована в 2002, другий – через п'ятнадцять років, у 2017. Така мала кількість інформації пояснюється тим, що Уран – одна з найважчих для дослідження планет, так як розташована занадто далеко від нас.



Вчені вважають, що причин для виникнення рентгенівських променів на Урані може бути кілька. Перша причина, яка могла викликати їх появу – це сонячна активність. Сонячне випромінювання може викликати таку реакцію у верхніх шарах атмосфери планети, при якій з'являються пучки рентгенівських променів.



Однак, може бути і так, що кільця Урана самі створюють рентгенівські спалахи, як і у випадку з Сатурном. Справа в тому, що Уран оточений різними зарядженими частинками. При їх зіткненні з кільцями може виникати реакція, яка і змушує кільця випромінювати рентген.



Можлива і версія, згідно з якою частина рентгенівських променів виходить від полярних сяйв Урана. Це явище астрономи вже давно спостерігають на цій планеті. Фахівці будуть продовжувати спостереження за Ураном. Результати їх роботи допоможуть людству дізнатися трохи більше про таємничий далекий крижаний гігант.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»