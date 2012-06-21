Ділянка зореутворення AFGL 5180. Credit: ESA / Hubble & NASA, J. C. Tan (Chalmers University & University of Virginia), R. Fedriani (Chalmers University)

Використовуючи космічний телескоп «Hubble», астрономи отримали знімок чудового зоряного розплідника, що отримав назву AFGL 5180. Він розташований на відстані приблизно 4,9 тисячі світлових років від Землі в напрямку сузір'я Близнюки.

У центрі зображення формується масивна зірка, основне світло якої приховане від нас щільною завісою пилу. Видно лише як кілька потужних струменів пробиваються крізь хмари.

«Зірки формуються у курному середовищі, і, хоча цей пил робить зображення вражаючими, він заважає вивченню об'єктів, прихованих за його пеленою. Однак камери «Hubble» дозволяють отримувати детальні дані як у видимому, так і в інфрачервоному діапазоні, тому ми можемо бачити молоді світила, що зароджуються у великих ділянках зореутворення, в безпрецедентних деталях», – йдеться на сайті космічного телескопа.
На думку астрономів, серед величезних ділянок хмар зореутворення, таких як AFGL 5180, знаходяться ключі до розгадки формування Сонячної системи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»