Використовуючи космічний телескоп «Hubble», астрономи отримали знімок чудового зоряного розплідника, що отримав назву AFGL 5180. Він розташований на відстані приблизно 4,9 тисячі світлових років від Землі в напрямку сузір'я Близнюки.

У центрі зображення формується масивна зірка, основне світло якої приховане від нас щільною завісою пилу. Видно лише як кілька потужних струменів пробиваються крізь хмари.



«Зірки формуються у курному середовищі, і, хоча цей пил робить зображення вражаючими, він заважає вивченню об'єктів, прихованих за його пеленою. Однак камери «Hubble» дозволяють отримувати детальні дані як у видимому, так і в інфрачервоному діапазоні, тому ми можемо бачити молоді світила, що зароджуються у великих ділянках зореутворення, в безпрецедентних деталях», – йдеться на сайті космічного телескопа.

На думку астрономів, серед величезних ділянок хмар зореутворення, таких як AFGL 5180, знаходяться ключі до розгадки формування Сонячної системи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»