Несподіваний феномен виявила група американських вчених на чолі з професором Джулією Парсоннет. Нормальна температура тіла сучасної людини у порівнянні з людьми, що жили в XIX столітті знизилася майже на 0,4 градуса. Такий висновок зроблено на підставі даних понад 677 мільйонів вимірювань з 1860 року.

Першим нормальну температуру людського тіла встановив у 1851 році німецький лікар Карл Вундерліх, провівши вимірювання приблизно у 25 тисяч людей. За його даними, норма – це 36,6 градуса при вимірюванні під пахвою і 37 при вимірюванні в роті. Але останнім часом вчені з різних країн світу звернули увагу, що нормальна температура поповзла вниз. Так, у британців при вимірюванні в роті це вже не 37 градусів, а 36,6. Жителі США за останні півтораста років «охололи» до 36,3 градуса.

Чому людське тіло холоне? На перший погляд відповідь очевидна – успіхи медицини. Адже наші предки страждали від багатьох хвороб, з якими тоді не могли боротися. При таких недугах середня температура тіла, як правило, вища. Але за останні 100 років санітарні умови стали кращими, і тому ми рідше стикаємося з інфекціями, а якщо і хворіємо, то швидко виліковуємося. Простіше кажучи, люди злегка охолонули, тому що стали більш здоровими. Крім того, організму зараз не потрібно напружуватися, щоб регулювати температуру тіла: влітку використовуються кондиціонери, а взимку – системи опалення.

Але для науки немає нічого очевидного, а тому гіпотезу вирішили перевірити на болівійських індіанцях чімане, до яких не добралася не те що сучасна медицина, а й сучасна цивілізація. Вони ведуть натуральний спосіб життя, добуваючи їжу полюванням і риболовлею і вирощуючи рис і банани. Вивчаючи їх з 2002 року, вчені помітили, що всього за якісь 18 років температура тіла індіанців знизилася на 0,5 градуса. Але ж вони не стали менше хворіти, не почали споживати ліки. Кондиціонерів і опалювальних систем у них немає. Словом, очевидна гіпотеза не може пояснити цей феномен. Науці доведеться висувати нові версії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»