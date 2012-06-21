Жахлива пригода, що сталася у приморському Маріуполі, забрала життя двох малолітніх дітей, які бавилися в піску. Повідомлення про нещастя на території занедбаного ангару на перехресті вулиці Очаківська та перевулку Піщаний, де зберігався пісок, надійшла на телефон служби порятунку «101» у неділю ввечері. Прибувши на місце, рятувальники виявили тут тіла двох хлопчиків 2007 та 2008 років народження, які загинули внаслідок обвалу насипу піску. За попередньою версію, малі потерпілі робили тут тунель чи печеру і не встигли врятуватися після стрімкого обсипання піску. Як повідомили в головному управлінні ДСНС України в Донецькій області, бійці пожежно-рятувального загону провели ретельне перекопування насипу для перевірки щодо інших ймовірних жертв обвалу, але більше потерпілих тут не виявили.
ТРАГЕДІЯ В «ПІСОЧНИЦІ»