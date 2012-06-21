Напередодні річниці області презентовано ролик «Луганщина туристична». Проект концепції розвитку туризму в Луганській області до 2022 року представила начальник управління інвестиційної діяльності, підприємництва та цінової політики обласного департаменту економіки Людмила Ахтирська.
«Через бойові дії втрачено частину туристського потенціалу Луганщини. Війна ускладнила залучення іноземних інвестицій. Тож в області шукають можливостей, як розвивати внутрішній туризм», — підкреслила Людмила Ахтирська. Саме для цього спільно з агенцією регіонального розвитку Луганської області розробили ролик «Луганщина туристична», який транслюватимуть у потягах Інтерсіті. Зроблено вчасно, адже цими вихідними Луганська область святкуватиме 81-шу річницю утворення. Серед запланованих заходів — щорічний відкритий обласний фестиваль «Луганщина — це Україна!», культурно-мистецька акція «БарвиLand», цільова аудиторія якої — діти, позбавлені батьківського піклування, обласна виставка майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, яка цьогоріч матиме символічну назву «Традиції, що єднають».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»