101 мільйон гривень відшкодувало в червні Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження населенню та ОСББ, які скористалися державною програмою підтримки під час впровадження енергоефективних заходів. Найбільшу суму — 83 мільйони гривень – отримали майже 8 тисяч родин, які утеплювали приватні будинки. Понад 17 мільйонів гривень компенсацій надали 175 ОСББ, які купували енергоефективні матеріали та обладнання для енергоощадних заходів у багатоповерхівках. Ще 850 000 виплачено понад 130 домогосподарствам, які встановили твердопаливні котли.
Такий механізм допомагає родинам впровадити зазвичай недешеві енергоощадні заходи: заміну вікон на енергоефективні, комплексну термомодернізацію будинку тощо. Особливу потребу тут мають ОСББ, що залучають значні суми на утеплення багатоповерхівок заради подальшого зменшення витрат на комунальні послуги.
Від початку дії програми, з жовтня 2014 року, її учасникам виплачено 2,1 мільярда гривень компенсацій за «теплими кредитами», повідомляє прес-служба Держенергоефективності.