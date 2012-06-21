У Рубіжному днями зібрали учасників батальйону територіальної оборони з числа військовозобов’язаних, приписаних до відповідних військових частин. Захід відбувся з нагоди Дня бійця територіальної оборони, його було присвячено популяризації діяльності тероборони в Україні та залученню до її лав патріотично налаштованого населення. Перші навчальні збори батальйону тероборони на території Луганської області провели торік.
На думку заступника голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка, саме «вдосконаленням своїх професійних навичок» учасники батальйону сприяють відновленню миру на Луганщині, адже в межах такої роботи здійснюють підготовку й навчання населення для протидії ворожій збройній агресії.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»