Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

У суботу в Тернополі звучатиме джаз. А точніше, відбудеться Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «JazzBez». Цей транскордонний захід організовують у шести містах України та Польщі вже вдвадцяте. Щоправда, в Тернополі за рахунком він п’ятнадцятий.

За словами ведучого фестивалю Сергія Лазо, у файному місті виступлять два гурти, які складатимуться з українських та іноземних виконавців. У групі Andrey Chmut Band (UA-NG), крім Андрія Чмута, саксофоніста, композитора та продюсера, клавішника Ігоря Агріча та гітариста Микити Наконечного, зайняті також нігерійці Джордж Івезе й Тобі Фатонаде. Польсько-український проєкт склали представники нашої держави — піаністка Анастасія Літвінюк, барабанщик Ігор Гнидін і сусідньої країни — джазовий гітарист, композитор Рафал Сарнецкі та контрабасист Міхал Ярос.

Цьогоріч карантин, звісно ж, вніс свої корективи в проведення фестивалю. Якщо минулими роками тернополяни могли насолоджуватися джазовою музикою кілька днів поспіль, то тепер культурно-мистецьке дійство відбуватиметься лише 5 грудня.