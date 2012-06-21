Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Не мовчати, не терпіти, а говорити про насильство — такий лейтмотив акції, яка відбулася у середмісті Тернополя. Примітно, що її організувала молодь, але підтримали й люди навіть поважного віку. Майже 20 юнаків і дівчат вийшли на центральний Театральний майдан із заклеєними стрічкою ротами. Це означало, що багато людей стають свідками насильства, але на це не реагують, проявляють байдужість, не повідомляють правоохоронців. Тому й флешмоб отримав назву «Мовчу про насильство». Його організаторка Анастасія Лужецька також виставила тематичну експозицію, складену з фоторепродукцій картин. «Твоє тіло — не полотно для фарб» — гасло цього заходу.

Принагідно зазначити, що флешмобом «Мовчу про насильство» на Тернопільщині розпочали Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства». Боротьбу з насильством символізує помаранчевий колір, тож у таку барву навіть підсвітили будівлю обласних ради та державної адміністрації. Взагалі ж в області впродовж цієї акції правоохоронні структури та громадські організації розповідатимуть, як діяти тим особам, які зазнали чи стали свідками насильства, куди звертатися за допомогою.