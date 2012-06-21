Упродовж тижня в обласному центрі тривав екомаратон задля донесення необхідної інформації до містян. У понеділок пропагували відмову від використання поліетиленових пакетів. Волонтери провели акцію, під час якої обміняли кількадесят мішечків на екоторби. У вівторок закликали обходитися без пластику. Збирання сміття на вулиці, його сортування стали основою подальших заходів, які організували у середу та п’ятницю. Четвер став днем, коли пропонували йти на роботу пішки. На безпечні засоби для прибирання помешкання звертали увагу в суботу. В неділю годиться відпочивати, тому запропонували перегляд фільмів екологічної тематики, а в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» запросили хлопчиків і дівчаток в екомандрівку «Про що говорять дерева». У Тернополі 2019-й визначили роком довкілля, тож чимало заходів відбуваються у межах цього проєкту і творять добрі справи заради збереження природи. Нині працюють над програмою охорони навколишнього середовища, прагнуть упровадити систему моніторингу забруднення атмосферного повітря. Школярі запропонували проводити в обласному центрі фестиваль «Файне місто без пластику». Екологічні проблеми діти сприймають набагато серйозніше, ніж дорослі. Ще з початку року старшокласники об’єдналися в групи обговорення, обмінювалися міркуваннями, поглядами щодо різних тем, пов’язаних зі станом довкілля та охороною здоров’я. У школі №18 взялися за обговорення проблем навколишнього середовища — від стану води до озеленення. Екомаратон у Тернополі засвідчив, що є чимало слушних пропозицій, які втілюватимуть у життя.
ВНЕСОК КОЖНОГО