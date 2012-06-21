Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Уже 15 років на Тернопільщині обирають найкращого студента. Спочатку три роки втілювали проєкт «Найкращий студент року». Відтак узялися організовувати регіональний етап Всеукраїнської конкурсної програми «Найкращий студент України». Нинішнього листопада змагалися дев’ятеро обдарованих та ініціативних юнаків і дівчат, які представляли різні навчальні заклади області.

Конкурс склали з трьох етапів. Студентам-учасникам треба було подбати про «візитівку» — як себе відрекомендувати, а також представити свій талант, репрезентувати проєкт, над яким працює. Варто зазначити, що свої зусилля юнаки та дівчати спрямували не лише на розроблення бізнесових проєктів, а й соціальних, волонтерських.

Найкращого студента Тернопільщини обирали члени журі. І свою перевагу вони надали Ілоні Артимович — другокурсниці факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Дівчина розповіла, що до цього поважного конкурсу готувалася тривалий час, трохи помучилася, але зараз щаслива, адже досягнула доброго результату й перемогла. Тепер Ілона репрезентуватиме Тернопілля у Всеукраїнській конкурсній програмі «Найкращий студент України».