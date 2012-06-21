Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

На Тернопільщині встановили нові комплекси для зважування великотоннажних автомобілів. На придбання цих ваг італійського виробництва з обласного бюджету виділили 500 тисяч гривень. Для них облаштували спеціальні майданчики на двох дорогах міжнародного значення. І з’явилися такі прилади у селищі Дружба Теребовлянського району, на об’їзді смт. Підволочиськ і на межі Тернопілля та Рівненщини.

Нові комплекси — мобільні, їх буде легко переміщувати. Дороги здебільшого руйнуються через перевантаження великовагового транспорту. Як зазначив голова облдержадміністрації Володимир Труш, комплекси для зважування встановлюватимуть на автошляхах з високою інтенсивністю руху транспорту. Велику увагу звертатимуть на автозасоби, що перевозять сільськогосподарську продукцію, будівельні матеріали.

За інформацією пресслужби облдержадміністрації, в краї вже використовували три зважувальних комплекси, завдяки яким вдалося виявити понад 430 порушень на суму майже 79 тисяч євро. До обласної скарбниці з цих коштів уже сплатили один мільйон гривень.