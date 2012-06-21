Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Депутати Тернопільської обласної ради проголосували за стратегію розвитку краю на найближчі шість років і план заходів щодо її втілення в 2021-2023 роках. Цей документ розробляли не лише в кабінетах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, долучалися також науковці, бізнесмени, громадські організації.

У цьому плані заходів визначили 125 технічних завдань. На впровадження стратегії розвитку області впродовж найближчих трьох років мали б виділити понад 20,6 мільярда гривень. Серед напрямків, зокрема, розвиток туристичної індустрії, покращення стану водних ресурсів. Стимулюватимуть також залучення інвестицій, йдеться й про будівництво, ремонт, модернізацію парків, зон відпочинку, дитячих і спортивних майданчиків. Звернуть увагу й на пам’ятки культурної та історичної спадщини.

Крім прийнятих завдань, виокреслили й п’ять основних перспективних проєктів, які б мали впровадили протягом трьох років. Передусім запланували створити індустріальний парк «Chortkiv-West» у місті Чорткові, де мали б подбати про понад сім тисяч робочих місць. Йдеться також про відкриття станції знезалізнення води в Тернополі та холодильного комплексу у фермерському господарстві, що є одним з найбільших виробників яблук. Серед топових завдань і зведення спортивних споруд у місті Бережани та подальший розвиток музейного комплексу «Лемківське село».