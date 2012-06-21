Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



Новорічно-Різдвяні свята Тернопіль завжди святкує пишно, з народним колоритом. Уперше нинішні Новий рік і Різдво Христове доведеться відзначати в умовах карантину. Міська влада вирішила провести опитування серед містян, аби дізнатися як, на їхню думку, мали б відбуватися ці святкування на центральному Театральному майдані.

Кожен мешканець обласного центру може взяти участь в опитуванні, яке триватиме до 15 листопада, заповнивши певну форму на сайті міськради. Визначено три пункти, один з яких треба вибрати. Владні органи цікавляться, чи достатньо лише подбати про ялинку та ілюмінацію, а може, організувати ще й біля новорічної красуні ковзанку та атракціони? Третє питання, крім цих двох пропозицій, дозволить знати міркування тернополян щодо облаштування яток святкової торгівлі на майдані, передусім громадського харчування. Вже у перші дні опитування власні думки висловили понад три тисячі містян.

Варто зауважити, що опитування має консультаційне значення. Міська влада прийматиме рішення щодо формату відзначення Новорічно-Різдвяних свят, виходячи з конкретної епідеміологічної ситуації в цей період. План святкових заходів публікуватимуть на сайті міськради.