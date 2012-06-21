Зиму провести, весну зустріти тернопільські моржі вирішили фестивалем. І запросили на захід здоров’я, дружби, позитивних емоцій та відпочинку «Галицькі моржі-2021» любителів зимового плавання зі Львова, Київщини, міста Хоросткова, села Яблунів на Тернопіллі.

Львів’янка Любов Бенцак — викладачка фізичної культури. Її захопленням стали байдарки та каное. А ось зимове плавання для неї не лише хобі, а стиль життя. Моржує із 25 років. На фестиваль приїхала разом з учасницями клубу «Львівська галичанка».

Рекордсмен книги Гіннесса, майстер спорту міжнародного класу Сергій Зеленецький здолав ще більшу відстань, щоб цього року знов позмагатися в запливі в тернопільському гідропарку «Топільче». Пан Сергій прибув з міста Узин на Київщині.

Чи не постійний учасник усіх заходів тернопільських моржів — Василь Шевчук із Хоросткова. Він десятиріччя активний прихильник моржування, у своєму місті навіть заснував та очолює громадську організацію із зимового плавання. З його рідного Хоросткова випробовували холодну воду фестивалю дев’ятирічні брати Василько та Іванко Павзюки, до них приєднався восьмирічний тернополянин Тимур Дацків.

Спортивне дійство «Галицькі моржі-2021» відбулося під знаком 35-річчя Тернопільського міського клубу любителів загартування та зимового плавання «Нептун». За словами координаторки заходу Олени Мудрої, група диваків, як тоді називали моржів, 1986 року отримала від міської влади дозвіл почистити дно однієї з водойм у гідропарку та організувати зимове купання. Потім самі взялися за спорудження будівлі клубу «Нептун». Засновник цієї громадської організації Михайло Рибак навіть влаштувався охоронцем в об’єднанні парків культури та відпочинку Тернополя, аби пильнувати процес.

1990 року тут уперше відбувся Всеукраїнський чемпіонат із зимового плавання. Тоді господарі посіли перше місце. Згодом «Нептун» ще тричі приймав ці змагання. Обласні турніри організовують щороку.

Василь Шевчук цього року вийшов позмагатися у запливі на 25 метрів. На цій водній дистанції моржі вперше розігрували кубок на честь засновника клубу Михайла Рибака. Клуб налічує понад 200 членів.

Змагання організували в 50-метровому природному басейні, який самі облаштували. Температура води в ньому становила 6 градусів тепла.

У різних вікових категоріях перші сходинки посіли львів’янка Валентина Горлова, Василь Шевчук, Володимир Спільніченко з Тернопільщини, Сергій Зеленецький (Київська область). Їм вручили медалі та грамоти.

Спільне занурення цього року присвятили 150-річчю із дня народження Лесі Українки. Були ще перегони та різні розваги.

На свіжому повітрі моржі смакували рибною юшкою, смаженою картоплею та грибами, пили гарячі чай, каву, ласували святковим тортом. Свято вдалося і залишило позитивні емоції.