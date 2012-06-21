На Тернопіллі вишиті сорочки, блузки, сукні традиційно вважають патріотичним символом. Тому останніми десятиріччями в краї відбуваються різні акції задля відродження народних традицій, популяризації народного одягу. Ювілейний десятий конкурс на найкраще вишите вбрання для випускників шкіл організувало обласне управління освіти і науки.
Цього року в конкурсі взяли участь двадцять юнаків і дівчат, які представили 15 загальноосвітніх шкіл Тернопільщини. Журі визначало найкраще вбрання у кількох номінаціях. Чоловічі вишиванки, вишиті жіночі блузки та сукні, стилізоване вбрання, вечірні й коктейльні плаття тішили зір, вражали різними візерунками, барвами, фасонами, стилями. Хтось старався у вишитому одязі поєднати сучасні тенденції з давніми традиціями, а хтось — вишиванку з вечірньою сукнею. Комусь вбрання вишивала мама чи хрещена, а хтось створював у співпраці з дизайнером. Тож як сказала начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк, журі нелегко буде обрати переможців конкурсу. Адже чимало чоловічих сорочок, суконь мають цікаве вирішення, креативні, зі смаком, творчою неповторністю та любов’ю пошиті й вишиті.
Усіх учасників конкурсу відзначили подяками. А десять найкращих з них стануть переможцями й отримають премії по тисячі гривень. Хто саме? Про це стане відомо 23 червня. Цього дня в Тернополі відбудеться загальноміське свято «Випускник-2018».