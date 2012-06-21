Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Три підпільні цехи виявили та припинили їхню діяльність тернопільські правоохоронці. У цих приміщеннях виготовляли підроблену алкогольну продукцію. На теренах Тернопілля, Прикарпаття та Львівщини правоохоронні органи організували велику спеціальну операцію, до якої залучили понад 150 своїх працівників. Оперативники одночасно провели майже 30 обшуків не лише в цих гуральнях, а й у помешканнях та автомашинах підозрюваних. Вилучили, зокрема, 3,5 тисяч літрів спирту, понад 1,5 тисячі літрів готової алкогольної продукції, а загалом підакцизних товарів на півтора мільйона гривень.

За інформацією відділу комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області, такою незаконною підприємницькою діяльністю зайнявся мешканець Монастириського району. На Тернопіллі він організував дві гуральні та ще одну — на Івано-Франківщині. Спритник переймався доправленням спирту, діставав корки, скляну тару, а також контретикетки та підроблені марки акцизного податку. До злочинної справи залучив п’ятьох спільників, які мили посуд, розливали підроблене спиртне, наклеювали ярлики та акцизні марки. Фальсифікат же з’являвся згодом у крамницях, ресторанах і кафе Тернопільщини, Львівщини та Прикарпаття.

Правоохоронці також з’ясували, що до протиправного причетні ще дві особи, які працювали на одному зі спиртозаводів на Тернопіллі.

Зараз триває досудове розслідування. Призначено кілька судових експертиз, відтак причетним до протиправного повідомлять про підозру. В поліції твердять, що за власні незаконні дії відповідатимуть також підприємці, до яких зловмисники постачали фальсифікат, адже його вживання могло завдати шкоди здоров’ю споживачів чи навіть призвести до летального кінця.