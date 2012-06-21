Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини розгорнули виставку «Фронтові замальовки». Персональну експозицію підготувала краянка Світлана Логуш (Луців). Художниця — учасниця бойових дій на сході країни. Каже, коли російський агресор разом зі своїми найманцями-бойовиками окупував певні українські терени, вирішила сама стати на захист рідної землі. Проте не забула взяти на війну пензлі та фарби. З полотном чи папером для писання картин було сутужно, тож вирішила використати задля цього дошки ящиків з-під боєприпасів.

Багато картин, особливо портретів, пані Світлана роздарувала, але деякі художні твори все ж таки зберегла й представила, зокрема, на виставці «Фронтові замальовки». Вже із самої назви заходу випливає, що художниця запропонувала краянам оглянути прифронтові пейзажі, квіти, портрети бойових побратимів, а також, як підкреслено в анонсі відкриття експозиції, фантазії, що інспіровані внутрішніми переживаннями, емоціями авторки.

Тернополяни, варто зауважити, не першими ознайомилися з творчим фронтовим доробком Світлани Логуш (Луців). Експозицію її картин на дошках ящиків з-під боєприпасів вже представляли в українському парламенті та в деяких містах країни.