Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

У Тернополі урочисто відкрили сучасний надземний пішохідний міст. Він сполучає два мікрорайони міста — новий Варшавський із Східним та з парком Національного відродження. Потреба обласного центру в такому об’єкті була значна, адже вулиця 15 квітня, на якій його звели, вирізняється великою завантаженістю автотранспортом.

Нова споруда, за словами міського голови Сергія Надала, — не лише безпека тернополян, а й ще один сучасний інфраструктурний об’єкт та окраса Тернополя, а також гідний приклад державно-приватного партнерства. Адже на проєктування та будівництво цього моста не виділяли коштів з місцевої скарбниці, його спорудила одна з будівельних компаній.

Надземний пішохідний міст завдовжки 60 метрів, а заввишки — шість метрів. Під ним можуть проїжджати автотранспортні засоби різних габаритів. Підніматися на цей перехід можна не лише сходами, подбали про два ліфти, завдяки яким пересуватимуться люди з інвалідністю, матері з дитячими візочками, а також велосипедисти. Об’єкт обладнали сучасним світлодіодним освітленням. Вивіска «Тернопіль» вітатиме всіх, хто в’їжджатиме до файного міста київського та хмельницького напрямків.