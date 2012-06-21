Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

Новоріччя вже на порозі. Кожен хоче зустріти його по-особливому, своєрідно. В Тернополі представники 2-ої Галицької бригади Національної гвардії України вийшли у середмістя з великим синім мішком. А в нього вклали святкові листівки з побажаннями та передбаченнями на 2021 рік. Зичення писали власноруч і солдати, і офіцери.

Нацгвардійці просили на хвилину зупинитися перехожих і витягнути собі з мішка побажання. Тернополяни охоче відгукувалися на таке запрошення. Старалися не лише читати зичення, а й коментувати їх, а то й поділитися власними мріями, сподіваннями від нового року.

Старший стрілець Андрій Деркач каже, що задум народився в їхніх львівських побратимів. Ідею підтримали, і не лише в Тернополі. Нацгвардійці вітали з новорічно-різдвяними святами також мешканців Ужгорода, Рівного, Дрогобича, Сарн. Долучилися до такої акції й у Київській області, а точніше, військовослужбовці Міжнародного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України.