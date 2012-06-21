Компанії Tesla і Samsung планують розпочати роботу над процесором, який необхідний для безпілотних автомобілів нового покоління. Про це у вівторок, 26 січня, повідомляє Gizmochina з посиланням на аналітичний звіт.

Відзначається, що південнокорейський гігант збирається значно розширити своє виробництво напівпровідників за рахунок автомобільної галузі. Зокрема, для безпілотників Tesla зараз розробляється процесор Extreme Ultraviolet в 5 нанометрів.

Нині електромобілі Ілона Маска використовують 14-нм чіпи. Про можливості нової розробки поки не повідомляється. Наразі створювати чіпи з таким філігранним технічним процесом можуть тільки дві компанії в світі: Samsung і тайванський TSMC.

На початку січня акції Tesla (TSLA) піднялися на 7% до чергового рекордного рівня. В результаті ринкова вартість компанії склала понад 800 мільярдів доларів. Згідно з «індексом мільярдерів» Bloomberg, ринок електромобілів виріс більш ніж на 800% в минулому році і поки тільки на 20% в цьому. В результаті виконавчий директор компанії Ілон Маск став найбагатшою людиною в світі.

Раніше «Урядовий кур’єр» повідомляв, що Маск планує залишитися бездомним заради колонізації Марса. Він заявив, що вже розпочав розпродувати своє майно. «У мене не залишиться практично нічого цінного з фінансової точки зору, не рахуючи акцій компаній», - додав бізнесмен.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»