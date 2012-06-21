Tesla ледь не позбулася своєї мети випускати 5000 електромобілів Model 3 в тиждень, вклавшись в дедлайн, повідомляє Reuters. Компанія вийшла на потрібний рівень через «кілька годин після опівночі 1 липня», шо означало останній термін досягнення мети.
Ілон Маск в Твіттері заявив, що компанія виробила 7000 автомобілів за тиждень. Два співробітники фабрики Tesla, з якими поспілкувалися кореспонденти Reuters, повідомили, що останній транспорт пройшов «останню перевірку якості» близько 5 ранку в неділю 1 липня.
На початку липня Ілон Маск встановив дедлайн виходу на потрібний рівень виробництва після північі того ж дня. Офіційно Tesla оприлюднить свій успіх у найближчі тижні.
«Ми на шляху до виробництва 6 тисяч автомобілів Model 3 в тиждень в наступному місяці», написав Маск в листі співробітникам. «Я думаю, ми стали справжнім автовиробником».