Проєкт першого електрогрузовика Tesla – Tesla Semi – вийшов досить складним для компанії. Автомобіль, виробництво якого мало розпочатися ще в 2020 році, не тільки практично жодного разу не показали в дії, але ще і перенесли за підсумком на 2021 рік.

Незважаючи на це, компанія Ілона Маска явно продовжує працювати над ним. Так, напередодні в Twitter-акаунті Tesla з'явилося відео, яке демонструє черговий прототип електричної вантажівки на випробувальному треку.

У лютому 2021 року ентузіасти вже публікували відео, на якому відобразили Tesla Semi на дорозі загального користування. Тоді автомобіль бачили в Каліфорнії, недалеко від заводу у Фрімонті, який перевозили на платформі. Але на свіжому ролику автівка нарешті їде самостійно.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»