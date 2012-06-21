У Харківському зоопарку свято. Як повідомляє SQ, тигр Єлисей відзначає третій день народження. За традицією, яка склалася за час його перебування в зоопарку, смугастий красень отримав у подарунок коробку зі смачним сюрпризом. У святково оформленій упаковці було цілих вісім кілограмів баранини.
До привітань іменинникові, безперечно, приєдналися і гості звіринця, але почастувати тигра смаколиками можна було лише з дозволу його доглядальників.
Як розповіли працівники зоопарку, Єлисеєві тут ведеться нівроку. За час проживання в харківському звіринці його вага збільшилася приблизно в шість разів і нині становить понад 200 кілограмів.