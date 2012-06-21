Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»

Науковці з Університету Осло виявили незвичайний феномен. Вони з’ясували, що одна половина земної кулі охолоджується швидше за іншу, повідомляє Geophysical Research Letters.

Дослідники умовно розділили земну кулю навпіл, але не за нульовим меридіаном, а по 60º довготи. З’ясувалося, що частина з Тихим океаном втрачає тепло інтенсивніше, ніж частина з Африкою, Азією і Європою.

Дослідження об'єднало два набори даних: про кількість тепла, яке проникає через кору, і про рух континентів за останні мільйони років. Виявилося, що океанічна кора утримує тепло гірше за континентальну.

Факт, що Земля поступово охолоджується, відомо давно. Вчені вважають, що в кінцевому підсумку вона перетвориться в крижану пустелю на зразок Марса. Але зрозуміти, як процес охолодження відбувається і чи він відбувався історично, виявилося непросто.

Попередні дослідження змогли зібрати дані тільки за останні 240 мільйонів років. Автори нової наукової роботи вперше заглянули ще далі в минуле Землі – на 400 мільйонів років. У той час розташування континентів сильно відрізнялося від нинішнього. На планеті домінували суперконтиненти, такі як Пангея. Вона почала розпадатися приблизно 200 мільйонів років тому, що призвело до нинішнього розподілу земної маси.

Тихоокеанська «половина» спочатку була більш гарячою, але тепер охолоджується швидше. Зараз, коли Європа, Азія і Африка розташовані на одній половині земної кулі, а інша майже повністю покрита водою, охолодження планети набуло дещо «однобокого» характеру.