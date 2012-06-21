За фінансової підтримки Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації вітчизняне Міністерство оборони організувало й провело на потужностях відомчої навчально-спортивної бази зимових видів спорту «Тисовець» табір психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації військовослужбовців Збройних сил разом із членами їхніх родин.
Перший захід тривав з 30 квітня до 4 травня 2018 року, а наступний спільний табір для трьох десятків учасників заплановано провести 16—30 травня цього року.
Відкриття реабілітаційного центру для військовослужбовців на навчально-спортивній базі «Тисовець», що на Львівщині, відбулося наприкінці минулого року за дорученням Президента — Верховного Головнокомандувача Збройних сил Петра Порошенка. Відновлення інфраструктури та будівництво відбувалося під особистим контролем міністра оборони Степана Полторака.
Тепер цей об’єкт, запевняє прес-служба Міністерства оборони, став не лише центром зимових видів спорту міжнародного значення, а й відділом психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації для учасників АТО та їхніх родин.
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