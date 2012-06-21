Один з найбільших DNS-сервісів у світі повідомив про збої і проблеми з продуктивністю свого обладнання. Через такі проблеми американського сервісу Cloudflare тисячі сайтів в усьому світу стали недоступні для користувачів.
Згідно з повідомленням компанії, збої спостерігаються в деяких європейських країн і США. Найбільша кількість збоїв припала на США.
За словами Метью Прінса, засновника Cloudflare, компанія зосередила всі сили і ресурси на усунення поломок. DNS-сервіс Cloudflare захищає сайти від DDoS-атак і дозволяє користувачам безперешкодно отримувати доступ до ресурсів.
24 червня у сервісу вже були проблеми в роботі, які виникли одночасно зі збоями в мережі Amazon.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»