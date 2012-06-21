Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



На території Донеччини, а саме в містах Краматорськ, Маріуполь та Торецьк, зараз працюють три лабораторії Донецького обласного лабораторного центру, що проводять тестування на короновірусну інфекцію COVID-19. За словами фахівців, щодоби вони виконують понад 200 відповідних тестів, а кількість ще не протестованих зразків за недавній минулий період суттєво зменшилася.

«За рахунок коштів, які надійшли від Міністерства охорони здоров’я, були укладені угоди з приватними лабораторіями. Завдяки цьому кількість зразків, що залишалися не протестованими, зменшилася більше, ніж у 12 разів», — підтверджує в.о. директора ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Сергій Моховик.

А тим часом у області очікують надходження чергової партії сучасного спеціального обладнання, що дозволить фахівцям трьох згаданих лабораторій проводити щодоби до 1 тисячі і більше досліджень на короновірусну інфекцію.

За минулу добу на Донеччині підтвердили ще 487 випадків захворювання. З початку наступу пандемії їх всього вже 15 тисяч 69. Досі одужали 5 тисяч 353 особи, продовжують лікування 9 тисяч 491 людина, а 225, на жаль, померли.