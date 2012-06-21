У Токіо, а також у префектурах Осака, Кіото і Хего з 25 квітня по 11 травня вводиться режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Про це оголосив прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга.

«Ми вводимо режим надзвичайної ситуації в Токіо, Осаці, Кіото і Хего з 25 квітня по 11 травня. Режим вводиться на Золоту тиждень (з 29 квітня по 9 травня), щоб скоротити людські потоки», – заявив глава уряду Країни висхідного сонця. У цей період будуть закриті бари і ресторани, кінотеатри і великі торгові центри, великі спортивні заходи проводитимуться без глядачів. Порушникам загрожують штрафні санкції. У той же час школи залишаться відкритими.

Як зазначає Reuters, обмеження торкнуться чверті населення Японії.

За словами губернатора Токіо Юріко Коїке, на ніч в столиці може бути відключено вуличне освітлення, щоб відбити у людей охоту виходити з дому.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»