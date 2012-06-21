У 2014 році токсичний інвазивний вид – азіатська загальна жаба – був помічений у найбільшому морському порту Мадагаскару. Місцеві біологи одразу забили на сполох, попереджаючи, що загарбник може зруйнувати унікальне біорізноманіття африканського острова, до якого входять лемури та сотні інших тварин, яких більше ніде немає в світі. Нині вчені підтвердили, що токсичний слиз жаби, ймовірно, вбиває все живе на Мадагаскарі, тобто 88 видів тварин, які намагалися жабу з’їсти.
Жаби (Duttaphrynus melanostictus), захищаючись від хижаків, виділяють смертельний токсин, який викликає зупинку серця. Але деякі змії, гризуни, і навіть їжаки можуть їсти жаби,і завдяки генетичним мутаціям, роблять токсин нешкідливими. Але досі ніхто не знав, чи є у мадагаскарських хижаків, які еволюційно розвивалися на віддаленому острові, антижаб’ячий імунітет.
«Мадагаскар був ізольований протягом 80 або 90 мільйонів років, і тут ніколи не було отруйних жаб», – розповідає Вольфганг Вюрстер, герпетолог з Університету Бангор в Сполученому Королівстві.
Тому Вюрстер і його колеги вирішили вивчити ДНК різноманітних підгруп мадагаскарських змій, ящірок, жаб, ссавців та птахів і з’ясувати, чи мають вони захисні мутації. Вчені повідомили, що виялили лише один мадагаскарський вид – гризуна, який називається білохворячий Анцангі, що генетично здатний їсти отруйних жаби. У решти мадагаскарських хижаків бракує повного набору мутацій, що забезпечує резистентність, залишаючи лемурів, змій, ящірок та інші рідкісні види дуже вразливими, якщо вони починають їсти жаб.
«Малі амфібії – це дуже, дуже легка здобич, – каже Вістер. «На Мадагаскарі мало тварин, які не будуть їх їсти».
Жаби ще не досягли території, де живе більшість рідкісних видів, оскільки вони були виявлені лише вздовж приблизно 350-кілометрової смужки північно-східного узбережжя острова. Але «їх діапазон стрімко розширюється», – каже Джеймс Рейрдон, біолог-консервант з Департаменту охорони природи Нової Зеландії в Те-Анау.
«Ці токсині жаби є надзвичайно плодючими. Одна самка здатна виробляти тисячі яєць, а на Мадагаскарі є багато рисових полів, водних шляхів і дренажних систем, які допомагають жабам швидко збільшувати популяцію. Це кара небесна», – каже Джеймс Рейрдон.
«Це [один з] двох найбільш інвазивних видів жаб у світі», – говорить Фред Краус, герпетолог з Мічіганського університету в Анн-Арбор. "Щоб винищити цей вид токсичних жаб знадобляться мільйони і мільйони доларів».