Вибрати хороший подарунок для підлітка не так уже й просто, як може здатися. Коли ти вже не дитина, але ще й не дорослий — у такий перехідний вік з'являються свої переваги та інтереси, які варто враховувати. Особливо це актуально під час вибору подарунка на будь-яке свято. При цьому існує кілька варіантів, які можуть потішити багатьох підлітків, незалежно від статі. Яскраві приклади — гаджети, набори LEGO Ninjago в АЛЛО або екскурсія до сусіднього міста.

Як вибрати гаджет для підлітка?

Сьогодні важко уявити повсякденне життя дорослого чи підлітка без сучасних гаджетів, тому один із них стане відмінним подарунком. Найчастіше користуються попитом:

♦ смартфони і додаткові аксесуари до них;

♦ ігрові ноутбуки та ПК;

♦ квадрокоптери.

Під час вибору варто звернути увагу не тільки на технічні характеристики і дизайн, але і на практичне застосування, а також лояльність бренду до споживачів. Якщо компанія відстежує сучасні тренди, піклується про навколишнє середовище і регулярно впроваджує передові технології, вона отримує більше прихильників серед підлітків. Попит на таку техніку буде затребуваним серед молодого покоління.

Не менш важливу роль відіграють різноманітні аксесуари: стабілізатори, міні-конструкції для зйомки відео. Це відмінний подарунок для тих, хто регулярно знімає відеоролики і ділиться враженнями зі своїми друзями у соцмережах.

Як вибрати набір Lego?

Це конструктор, якому будуть раді майже всі, незалежно від статі, віку та вподобань. Можливість створювати цілі світи і контролювати весь процес від початку до кінця приваблює багатьох підлітків. Саме тому компанія Лего розробила безліч серій, присвячених різним фільмам, серіалам та мультфільмам. Підібрати комплект, який потішить дівчину або хлопця, не складе особливих труднощів: просто перегляньте доступні варіанти.

Все більше наборів виділяється модернізацією: у них вбудовуються механізми, що дозволяють керувати готовою конструкцією на смартфоні через спеціальні додатки.

Як підібрати екскурсію?

Можливість пізнавати світ приваблює багатьох юнаків і дівчат. Тому варто підтримати їх у цьому захопленні. Дізнайтеся, які екскурсійні заходи доступні в сусідніх містах, які там є музеї, парки, атракціони або зоопарк, якого немає у вашому місті чи населеному пункті. Для підлітка це можливість першої в житті самостійної подорожі і отримання незабутніх вражень і позитивних емоцій. Ідеальний варіант — організація поїздки з кількома друзями. Якщо самостійно вибрати туристичний маршрут у вас не вийде, спробуйте звернутися до місцевих туроператорів, які добре обізнані про всі визначні пам'ятки у районі чи області.

Олег ВЕРЕШКО

для «Урядового кур’єра»