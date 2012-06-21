З нагоди десятиріччя заснування Європейської служби зовнішньої діяльності (ЄСЗД) у Брюсселі відбулася урочиста онлайн-зустріч за участі нинішнього її очільника Жозепа Борреля та його попередників Федеріки Могеріні та Хав’єра Солани.

Серед питань, які обговорили авторитетні європейські дипломати, була роль ЄС як гаранта безпеки у світі. Євросоюз підтримує п’ять військових і 11 цивільних операцій, до участі у яких залучено майже 5 тисяч осіб.

За словами Жозепа Борреля, зацікавленість Брюсселя у врегулюванні безпекових викликів пояснюється тим, що ЄС прагне, аби світ функціонував за загальноєвропейськими принципами й цінностями. 2017 року ЄС офіційно запровадив у дію програму PESCO — Постійне структуроване співробітництво з питань безпеки та оборони і нещодавно оголосив, що треті країни також матимуть змогу долучатися до участі у проєктах у межах PESCO.

Федеріка Могеріні нагадала, що цю програму розробляли за часів її перебування в офісі ЄСЗД. І головна мета PESCO полягала у створенні єдиного інструменту для гарантування спільної безпеки ЄС. За словами дипломатки, щоб усередині Євросоюзу панували стабільність і безпека, ЄС має гарантувати безпеку поза своїми межами.

Хав’єр Солана, який до того, як очолити ЄСЗД, працював на посаді Генерального секретаря НАТО, зауважив, що країни-члени ЄС не мають спільного погляду на роль Альянсу.

«Загалом країни-члени ЄС розуміють світ по-різному і по-різному оцінюють сучасні загрози», — констатував політик.

Європейські інституції у співпраці з національними урядами розробляють так званий стратегічний компас — документ, у якому буде сформульовано спільне бачення загроз і викликів для ЄС.

До слова, згідно з підсумками недавнього опитування, оприлюдненими під час зустрічі, більшість опитаних громадян країн-членів ЄС назвали найбільшою загрозою кліматичні зміни, на другому місці — проблема безпеки, на третьому — права людини. За ними йдуть міграція та дезінформація.