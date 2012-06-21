Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Минулий рік на всеукраїнському ринку праці видався надзвичайно складним, однак у Сумській обласній службі зайнятості проблемам і негараздам протиставили професійну роботу, чіткість, організованість, уміння передбачати гострі «кути».

Як повідомив очільник служби Володимир Підлісний, упродовж 2020-го року вдалося працевлаштувати 18 тисяч безробітних, з яких кожного шостого до набуття цього статусу. І це при тому, що кількість роботодавців, які традиційно співпрацюють із службою, помітно зменшилася через запровадження карантинних обмежень, з інших причин.

Найбільше сумчани працевлаштовувалися у сільському господарстві, переробній промисловості, оптовій і роздрібній торгівлі, ремонті, сфері державного управління, оборони.

Аби чітко знати і бачити ситуацію на ринку праці в усіх куточках області, служба зайнятості започаткувала відвідування об’єднаних територіальних громад. Такі візити допомагають не лише виявляти «вузькі» місця, а й знаходити важелі та інструменти для їх оперативного «розшивання».

Ось і нещодавно Володимир Підлісний та директор центру ПТО Михайло Гузь побували в Недригайлівській ОТГ, де мали конструктивну зустріч із її очільником Костянтином Волковим.

На території громади в селі Хоружівка розташований і успішно працює відділення ЦПТО, де допомагають готувати фахівців низки спеціальностей – кухарів, бджолярів, а також планують розвивати місцеву туристичну індустрію – край над Сулою надзвичайно багатий на історичні пам’ятки. Тож перспективи однозначно є і їх треба не чекати, а наближати підготовкою фахових спеціалістів.

Нинішнього року подібні візити-зустрічі пройдуть і в інших ОТГ.

А тим часом область залишається серед лідерів стосовно підтримки малого та середнього бізнесу на час карантину, передбаченої Урядом України. Для більш як 17-ти тисяч осіб прийнято 12 тисяч рішень, завдяки яким Сумщина загалом отримала майже 126 мільйонів гривень компенсації.