Компанія Toyota приступила до дорожніх тестів позашляховика Land Cruiser нового покоління. Фотошпигунам вдалося зняти сильно закамуфльований прототип під час випробувань. Знімки новинки було опубліковано китайським виданням Autohome. За їхніми даними, прем'єра машини відбудеться в квітні 2021 року.
Автомобіль побудують на платформі Toyota TNGA. Завдяки використанню алюмінію в конструкції автомобіля, новинка буде помітно легшою за попередника. За неофіційними даними, позашляховик запропонують у п'яти-і семимісних модифікаціях.
За даними інсайдерів японського видання Bestcarweb, топовим для нового Land Cruiser стане гібридний двигун, що складається з наддувної бензинової «шістки» і електродвигуна. Цей 3,5-літровий турбодвигун V6 стане базовим бензиновим агрегатом. Крім того, у моторній гамі Land Cruiser буде і шестициліндровий турбодизель об'ємом 3,3 літра. Всі двигуни будуть поєднуватися виключно з «автоматом» і системою повного приводу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»