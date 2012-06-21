До 18 лютого буде підготовлено звіт із підсумками розслідування, результати перевірок та пропозиції з удосконалення ринку соціальних послуг. Таке рішення ухвалено на підсумковому засіданні урядової комісії з причин виникнення пожежі, що сталася у Харкові 21 січня в будинку для літніх людей на вул. Нижній Гиївській, 150.
«Майже місяць тривала робота урядової комісії, спрямована не лише на всебічне розслідування причин трагедії та пошук винних, а й на напрацювання комплексу правових механізмів удосконалення ринку соціальних послуг для запобігання в подальшому таких трагедій», –– зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Голови ОДА поінформували урядову комісію про підсумки перевірок з виявлення незареєстрованих закладів для літніх людей, осіб з інвалідністю, алко- й наркозалежних громадян. Під час аудиту оцінювали якість надання соціальних послуг, відповідність санітарним нормам і вимогам безпеки, повідомляє пресслужба Мінрегіону. Керівники областей повідомили членів комісії про вжиті заходи за підсумками таких перевірок.