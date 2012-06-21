Вісім років поспіль НВФ «Урожай» проводить масштабний захід, присвячений завершенню весняно-польової кампанії. Головне, чого чекають від цього свята, — єднання громад і бізнесу.
«Якщо попередні сім років це було свято виключно для працівників компанії, то цьогоріч до нього долучаються всі охочі — білборди із запрошенням стояли в усіх районах області, — розповів директор НВФ «Урожай» Олександр Воскобойник. — Ми хочемо показати, що бізнес — це невід’ємна частина життя суспільства. Планували, що у святі візьме участь близько 6—8 тисяч людей, але бачимо, що прийшло майже 10—12 тисяч».
Як розповіли організатори, географія учасників змагань широка. Це, крім Черкащини, Львівщина, Дніпропетровщина, Сумщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина. Кілька гостей завітали із-за кордону. Приїздять, щоб побачити, поспілкуватися, перейняти досвід.
Техніка у змаганнях та сама, що працює на полях: потужні трактори «фендт» та менші МТЗ «Білорус». Напередодні в селі пройшов дощ, тож грязюка з-під коліс летіла на всі боки, а трактористи вгадували, як правильно зреагувати на цю примху природи.
Цьогорічний «Трактор Фест» відзначився оновленою трасою. Відповідно до умов конкурсу, трактористи мали подолати на швидкість 550 метрів перешкод зі змійкою, ямою, смугою перешкод, заїздом у гараж та гіркою.
Серед новацій — жіночі перегони. Одним із видовищ, що чи не найбільше потішили глядачів, стали перегони на мотоблоках, що відбувалися на роз’їждженій важкими тракторами трасі. Далеко не всі пілоти такого транспорту змогли легко пройти дистанцію — декому довелося пхати техніку й самому в багнюці опинитися.
Перше місце у перегонах тракторів МТЗ виборов Іван Багач і отримав сертифікат на 20 тисяч гривень. У класі тракторів «фендт» перемогу здобув Анатолій Чупилко і отримав таку саму винагороду. У змаганнях на мотоблоках перше місце посів Сергій Прошак. Першою у тракторних змаганнях серед жінок стала Лідія Василенко. У веселих кукурудзяних перегонах (всі охочі бігли дистанцію трасою в костюмах кукурудзи) переміг Віталій Меркулов.