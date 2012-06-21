Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У рамках проекту, який впровадили на підконтрольній території області експерти Програми ООН із відновлення та розбудови миру, було опитано понад 230 роботодавців області, серед яких були як керівники великих підприємств, так і представники малого та середнього бізнесу. Йшлося про затребувані професії та якість професійного навчання.
Як повідомляє обласна служба зайнятості, за результатами прогнозування ринку праці Луганщини щорічна потреба у найближчі три роки в 13,5 тисяч працівників за 314 професіями. Найбільшим попитом – майже дві тисячі працівників – користуються трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва.
«Служба зайнятості вибудовує свою діяльність залежно від розвитку області, тобто нам потрібно розуміти, які галузі в регіоні ми розвиваємо, щоб передбачити попит на конкретних фахівців і готувати їх у першу чергу», – наголосив директор обласного центру зайнятості Сергій Болотський.
За його словами, цей «спільний проект досліджень допоможе розробити методику вивчення потреб ринку праці, щоб у подальшому розвивати пріоритетні галузі регіону».