Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Поблизу залізничної станції Ільєнко Станично-Луганського району, під час гасіння лісової пожежі та створення загороджувальних смуг на невстановленому вибуховому пристрої підірвався трактор під керуванням 34-річного місцевого мешканця.
Про це повідомляє прес-центр Головного управлінні Національної поліції в Луганській області.
Чоловіка з мінно-вибуховими травмами госпіталізовано до лікарні. Цей факт зареєстровано. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 258 КК України «Терористичний акт».
Гасіння лісової пожежі (за попередніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій її площа перевищує 20 гектар) ускладнюється тим, що дана територія замінована.