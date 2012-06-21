Американський президент Дональд Трамп має твердий намір досягти укладення торговельної угоди з Китаєм. Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News. За словами Трампа, Китай готовий до підписання угоди вже зараз.
«Китай хоче укласти з нами угоду, всі хочуть. Ми кращі, ми найсильніші », - зазначив президент США.
Він додав, що Пекін повівся «дуже погано», переглянувши діяли раніше домовленості.
«У нас була угода, але вони спробували переглянути його умови», - наголосив Трамп.
Раніше повідомлялося, що Трамп має намір зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном і «подивитися, що це дасть». Він не виключив, що США введе нові санкції щодо товарів з КНР після саміту «Великої двадцятки», який відбудеться в Осаці (Японія) 28-29 червня.
Торгова війна між Китаєм і Сполученими Штатами триває з липня 2018 року. Тоді Трамп ввів мита в 25% на імпорт 818 видів товарів з КНР загальним обсягом на 34 мільярди доларів на рік. Пекін у відповідь прийняв дзеркальні заходи.
З 10 травня Вашингтон в черговий раз підняв мита на китайську продукцію обсягом в 200 мільярдів доларів. Причиною стало нібито неповне виконання домовленостей між Вашингтоном і Пекіном з китайської сторони. Пекін з 1 червня підвищив мита на ввезення товарів з США річним обсягом поставок 60 мільярдів доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»